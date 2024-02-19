У оксамитовій сукні зі срібним корсетом: Флоренс П'ю в приголомшливому луку на червоній доріжці

Флоренс і її команда вибрали ідеальний силует, який підкреслив її фігуру.

Акторка Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення кінопремії BAFTA Film Awards, що відбулася у Лондоні. В Альберт-голі вона зачарувала публіку образом, який знову підібрала стилістка Ребекка Корбін Мюррей.

Це була розкішна і гламурна сукня від бренду Harris Reed, яку вона поєднала з прикрасами Boucheron — довгим діамантовим кольє.

Сама сукня була виготовлена з розкішного чорного оксамиту і мала довгий шлейф, декольте було глибоким, а підкреслював його сріблястий корсет. Також у вбрання були широкі бретельки, які завдяки свому посадженню підкреслювали плечі дівчини. Завершувала вбрання довга оксамитова накидка. Макіяж Флоренс зробили димчастими відтінками тіней, а волосся уклали назад.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Після офіційної частини заходу П'ю вирушила на афтепаті, але вже в іншому вбранні. Акторка віддала перевагу білій сукні у білизняному стилі та з прозорими мереживними вставками. Вбрання вона поєднала з білою накидкою та сонцезахисними окулярами.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у четвер, 15 лютого, у Лондоні відбулася прем'єра фільму режисера Дені Вільнева "Дюна: Частина друга", яку також відвідала П'ю. Підтримати акторку на заході прийшла її бабуся. Жінка вийшла у фотозону та обійняла онучку.

Флоренс П'ю та її бабуся / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Флоренс П'ю на заходах (29 фото)