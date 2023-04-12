У оксамитовому костюмі баклажанового відтінку: красива Рейчел Вайс на прем'єрі у Лондоні

Вона обрала елегантне вбрання у незвичайному кольорі.
53-річна акторка Рейчел Вайс відвідала презентацію серіалу "Зв'язані до смерті", у якому зіграла головну роль. На заході, який минув у Лондоні, зірка з'явилася в оксамитовому костюмі розкішного баклажанового відтінку.
Вбрання складалося з приталеного жакету з лацканами та квадратними кишенями, а також штанів-кльош. Під жакетом акторка мала чорний топ.
Також вона зробила манікюр та педикюр чорним кольором, взула босоніжки на платформах та завершила цей лук укладанням та легким макіяжем.
Серіал, який представила акторка, заснований на однойменному фільмі-трилері Девіда Кроненберга 1988 року. Серіал знімали кілька років і ось тільки цього місяця, 21 квітня, шоу виходить в ефір.
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