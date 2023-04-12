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У оксамитовому костюмі баклажанового відтінку: красива Рейчел Вайс на прем'єрі у Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У оксамитовому костюмі баклажанового відтінку: красива Рейчел Вайс на прем'єрі у Лондоні

Рейчел Вайс / Фото: Associated Press

Вона обрала елегантне вбрання у незвичайному кольорі.

53-річна акторка Рейчел Вайс відвідала презентацію серіалу "Зв'язані до смерті", у якому зіграла головну роль. На заході, який минув у Лондоні, зірка з'явилася в оксамитовому костюмі розкішного баклажанового відтінку.

Рейчел Вайс / © Associated Press
Рейчел Вайс / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з приталеного жакету з лацканами та квадратними кишенями, а також штанів-кльош. Під жакетом акторка мала чорний топ.

Також вона зробила манікюр та педикюр чорним кольором, взула босоніжки на платформах та завершила цей лук укладанням та легким макіяжем.

Рейчел Вайс / © Associated Press
Рейчел Вайс / Фото: Associated Press

Серіал, який представила акторка, заснований на однойменному фільмі-трилері Девіда Кроненберга 1988 року. Серіал знімали кілька років і ось тільки цього місяця, 21 квітня, шоу виходить в ефір.

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Дата публікації
Перегляди
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