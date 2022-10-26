У оксамитовому костюмі відтінку сапфіру: Джіджі Хадід на церемонії вручення престижної нагороди

Двобортний жакеї та широкі штани мали дуже дорогий вигляд у оксамиті.

Знаменита білявка та сестра Белли Хадід відвідала захід у Нью-Йорку – вручення престижної нагороди WWD Honors Awards. Образ Джіджі для заходу обрала трохи у діловому стилі, але з ноткою шику.

На знаменитій моделі був синій оксамитовий костюм від Tommy Hilfiger, який вона поєднала з білою блузою та туфлями-човниками. Колір костюма дуже нагадував відтінок знаменитої заручної каблучки принцеси Діани, яку прикрашав великий сапфір.

Доповнили цей вечірній лук кілька діамантових прикрас, макіяж у нюдовій гамі, а також зачіска — її волосся було укладене у легкі хвилі.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

А ось сам костюм моделі трохи нагадав нам легендарний червоний від Gucci, створений колись Томом Фордом.

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