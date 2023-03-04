У оксамитовому костюмі яскравого кольору: 74-річна Мей Маск сходила на фешншоу у Парижі

74-річна мати Ілона Маска – модель та бізнесвумен Мей Маск – стала однією з гостей показу бренду Elie Saab.

Захід минув у Парижі у межах Тижня моди, бренд презентував публіці колекцію осінь-зима 2023-2024.

Мей Маск любить експериментувати з образами і дуже часто вибирає для світських заходів вбрання в яскравих кольорах, тому не дивно, що для появи на шоу ліванського модельєра вона віддала перевагу оксамитовому костюму малинового відтінку.

Вбрання знаменитість доповнила чорними туфлями з металевим декором та великими золотими сережками.

Мей Маск / Фото: Associated Press

Через плече у Мей висіла невелика сумка на золотистому ланцюжку, який чудово поєднувався з вбранням та прикрасами.

Мей Маск / Фото: Associated Press

Фасон її костюма трохи нагадав нам легендарний червоний костюм, створений Томом Фордом для Gucci 1996 року.

Читайте також: