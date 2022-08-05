У оксамитовому міні: Кайлі Дженнер із сім'єю сходила на вечерю в Лондоні

Кайлі Дженнер сходила зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом на побачення. Пару заскочили дорогою до ресторану в Лондоні.

За п'ять днів Калі відсвяткує 25-річчя. Ймовірно, з нагоди майбутнього ювілею вже готується якась пишна вечірка.

А поки що Дженнер та її бойфренда та батька її дітей Тревіса Скотта зазнімкували на вулицях Лондона. Парочка разом із 4-річною дочкою Стормі прямувала на вечерю до Nobu Hotel London.

Одягнена 24-річна Дженнер була в ефектну оксамитову мінісукню з декольте у формі серця і доповнила вбрання пухнастими туфлями-мюлями на підборах. В руках Кайлі тримала маленьку сумку. Модель зробила дуже насичений макіяж із димчасто-сірими тінями на повіках і підкреслила губи нюдовим блиском, а довге волосся уклала красивими локонами.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Фото: Getty Images

4-річна Стормі, яку батьки вели за руки, була одягнена в чорний комбінезон і взута у грубі черевики.

Раніше ми показували, як ефектно Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми сукнею з драпіруванням. Зірка любить модно одягатися та фотографувати свої луки, а потім виставляти фото в Instagram.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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