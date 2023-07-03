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У оксамитовому міні та мюлях на шпильці: Жасмін Тукс сходила на модний показ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У оксамитовому міні та мюлях на шпильці: Жасмін Тукс сходила на модний показ

Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

32-річна екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс відвідала модне шоу у Парижі.

Жасмін була присутня на показі "Dancing Diaries": Patou сезону весна-літо 2024. Для виходу у світ молода мама (у лютому Тукс народила дочку від свого чоловіка Хуана Давіда Борреро), обрала чорну оксамитову мінісукню, що підкреслює її фігуру та стрункі ноги і взула лаковані мюлі на високих підборах.

Волосся Жасмін Тукс було зібрано в пучок, у вухах у неї сяяли золоті сережки-висячки, а на пальці була золота каблучка. Також дівчина одягла чорні окуляри від сонця, які рятували її від спалахів фотокамер.

Жасмін Тукс / © Getty Images
Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вже в травні, лише через три місяці після пологів, Жасмін Тукс під час Каннського кінофестивалю відвідала благодійний вечір організації amfAR Cinema Against AIDS, де з'явилася в чорній сукні з напівпрозорою вставкою на животі і стразами на грудях від HELSA.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

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Дата публікації
Перегляди
729
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