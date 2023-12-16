В оксамитовому жакеті та кюлотах: Розамунд Пайк вибрала нестандартне вбрання для виходу у світ

Її вбрання було зручним і трохи незвичайним, тому привертало увагу.

Акторка Розамунд Пайк відвідала конференцію Фонду SAG-AFTRA, присвячену ретроспективі її кар'єри. Захід проходив у місті Лос-Анджелесі.

Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

На червоній доріжці Розамунд з'явилася у незвичайному вбранні, оскільки на ній був оксамитовий костюм від бренду Christian Dior з круїзної колекції 2024 року.

Вбрання складалося з приталеного жакета класичного фасону з вишивкою у вигляді метеликів та квітів. Застібався він на три чорні ґудзики. Доповнювали жакет кюлоти, біла сорочка та краватка-метелик.

Взула Розамунд чоботи з тисненням і завершила образ прикрасами, макіяжем та зачіскою — волосся їй зачисали назад і зробили проділ.

Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Пайк була серед номінантів на премію "Оскар" за роль у фільмі із заплутаним сюжетом "Загублена", який був адаптацією однойменного роману Гілліан Флінн. Її партнером у картині виступив Бен Аффлек.

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