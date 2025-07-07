В оксамитовому вбранні з вишивкою: 78-річна онучка Ельзи Скіапареллі відвідала модне шоу

Маріса Беренсон / © Getty Images

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Маріса Беренсон — видатна акторка та модель, якій у лютому цього року виповнилося 78 років. Але попри вік вона продовжує активно з’являтися на публіці, обожнює гарні вбрання і не пропускає покази Модного дому Schiaparelli, який заснувала її бабуся — Ельза Скіапареллі.

Цього разу для шоу в Парижі, під час якого креативний директор бренду Деніел Розбері представив нову колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025–2026, Маріса сяяла у вбранні чорного кольору.

Маріса Беренсон / © Getty Images

Вона одягла комбінезон з оксамиту, який доповнила коротким жакетом-болеро з золотою флористичною вишивкою. Також Беренсон наділа до цього вбрання сонцезахисні окуляри, масивні сережки та безліч різноманітних каблучок. Волосся вона уклала в об’ємні локони, а також додала до образу невелику сумку.

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Раніше ми розповідали та показували, в якій весільній сукні Маріса йшла до вівтаря та хто був її автором. Вбрання зірки має актуальний вигляд і сьогодні.

Маріса Беренсон у день весілля / © Getty Images