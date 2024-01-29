У оливковій сукні та з дерев'яною сумкою в руках: зірка "Сутінок" Ніккі Рід відвідала галаконцерт

На заході відзначали людей зі сфери розваг та активізму, які використовують свій голос, аби допомогти планеті.
35-річна акторка Ніккі Рід, відома насамперед за роль Розалі Гейл у фільмах за мотивами вампірської саги "Сутінки", відвідала галаконцерт Environmental Media Association Awards Gala, який відбувся в Лос-Анджелесі.
На заході Ніккі з'явилася у довгому вбранні оливкового кольору. Сукня мала глибоке квадратне декольте і вирізи на талії.
Доповнили образ акторки лаконічне укладання, ювелірні прикраси та оригінальна квадратна дерев'яна різблена сумка.
Захід також відвідали акторки Джейн Фонда у оксамитовому костюмі та Мішель Пфайффер у білому вбранні.
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