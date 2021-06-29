У оверсайз жакеті і з улюбленою сумкою: Джіджі Хадід сходила на показ Марка Джейкобса

У оверсайз жакеті і з улюбленою сумкою: Джіджі Хадід сходила на показ Марка Джейкобса

Дівчину сфотографували перед заходом.

28 червня в нью-йоркській публічній бібліотеці відбувся показ осінньо-зимової колекції Marc Jacobs. Захід відвідало багато зірок, однією з яких стала модель Джіджі Хадід.

Молода мама була одягнена в модний двобортний оверсайз блейзер чоловічого крою, який поєднувала з чорним кроп-топом і коричневими штанами. Доповнили вбрання Джіджі чорні кеди Converse і маленька сумка Loro Piana, з якою вона останнім часом часто з'являється.

На очі вона одягла сонцезахисні окуляри, а ось із прикрас вибрала лише масивні ланцюжки на шию.

Джіджі Хадід / Getty Images

Також відвідав показ і творець колекції модельєр Марк Джейкобс. На шоу він прибув в улюбленому образі, поєднавши білу перлову нитку з повністю чорною водолазкою, штанами і масивними черевиками.

Марк Джейкобс / Getty Images

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