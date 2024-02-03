У пальті А-силуету і з сережками-пусетами: Нікі Гілтон прийшла на фешншоу

40-річна світська левиця, підприємниця і молодша сестра Періс Гілтон у стильному образі з'явилася на показі.

Нікі Гілтон потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на модний показ бренду Marc Jacobs, який відбувся у Armory Park Avenue у Нью-Йорку.

На світській левиці було коротке сіре пальто А-силуету з чорними ґудзиками, чорні шкіряні рукавички, чорні капронові колготи і чорні лаковані балетки. У руці вона тримала чорний клатч на золотому ланцюжку.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Нікі зробила укладання і прикрасила його чорним обідком, макіяж із пишними віями, у вухах були перлинні сережки-пусети.

Нагадаємо, раніше Нікі Гілтон і її двох дітей сфотографували у фемілі-луках.

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