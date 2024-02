У пальті без рукавів та абсолютно прозорій водолазці: Дженніфер Лопес на вечірньому шоу в Нью-Йорку

54-річна Дженніфер Лопес привернула увагу на вулиці в Нью-Йорку і зібрала величезну кількість шанувальників біля студії Saturday Night Live, коли прямувала на знімання програми. Зірка стала однією з гостей шоу, виступила як ведуча та з кількома музичними номерами.

Вбрання, в якому її сфотографували папараці на вулиці, повністю складалося з речей з нової кутюрної колекції Модного дому Valentino весна-літо 2024, яку зовсім нещодавно бренд презентував у Парижі. Дженніфер також була серед запрошених гостей цього Тижня моди, де сяяла у різних вбраннях.

Лук включала пальто без рукавів пастельного відтінку, стильні широкі штани та абсолютно прозору зелену сітчасту водолазку, яку вона носила у поєднанні з бюстгальтером від Victoria's Secret. На шиї у Дженніфер була масивна золота прикраса, на руках високі шкіряні бірюзові рукавички. У руці вона тримала невелику сумку теж від Valentino, була взута в золоті туфлі на платформах від Dolce & Gabbana, на очі одягла окуляри від Chloe.

Макіяж Лопес був у трендом коричневому відтінку, який отримав назву лате-макіяж, а ось на голові у неї була перука з довгим волоссям, адже ще нещодавно зірка була помічена з короткою стрижкою, через що спровокувала чутки, що відрізала волосся в каре.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

А ось в ефірі Дженніфер з'явилася спочатку не сама, а з Айо Едебірі та Гайді Гарднер. На співачці знову булв лук з нової колекції Valentino.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Більш детально це вбрання з жовтою спідницею-русалкою та оверсайз жакетом вона показала на сторінці в Instagram.

В ефірі Saturday Night Live Лопес представила пісні This Is Me… Now та Can't Get Enough.

