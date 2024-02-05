У пальті Chanel і на високих підборах: Пенелопа Крус сяяла на червоній доріжці в Мадриді

Фільм знято за мотивами книжки журналіста та репортера Nascar на CBS Брока Йєтса "Енцо Феррарі: людина та машина" 1991 року.

Роль легендарного італійського засновника автовиробника Енцо Феррарі зіграв неймовірний Адам Драйвер, а Пенелопа зіграла його дружину.

Крус з'явилася на доріжці в розкішному образі від Chanel: сукні-пальті з твіду з рожевим коміром і манжетами і рожевому головному уборі з козирком. Лук акторка завершила парою чорних туфель на високих підборах з ремінцем на щиколотці та відкритим носком та маленькою чорною сумкою від Chanel на золотому ремінці-ланцюжку.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Зірка уклала волосся в гладку зачіску, одягла золоті сережки-кільця теж від Chanel і зробила насичений макіяж. У фільмі Майкла Манна, прем'єра якого відбулася у кінотеатрах на Різдво, Пенелопа виконала роль Лаури Феррарі — дружини Енцо Феррарі.

Нагадаємо, минулого разу на прем'єрі в Лос-Анджелесі Пенелопа Крус з'явилася у гарній чорній сукні, прикрашеній яскравим квітковим принтом із кутюрної колекції Chanel 2023.