У пальті, джинсах та з собакою у слінгу: Демі Мур заскочили на прогулянці в Нью-Йорку

61-річну акторку знову заскочили на прогулянці у Нью-Йорку в районі Трайбека – одному із найдорожчих районів міста.

Цього разу Мур була одягнена у сині прямі джинси з торочкою внизу, які були трохи вкорочені та чудово гармонували з лакованими чоботями без підборів. Також на Демі була чорна трикотажна кофта та довге чорне пальто, а через плече вона, як завжди, одягла спеціальний слінг, у якому носить свого маленького песика Пілаф. Собаку акторці подарувала її дочка Талула, і від того часу Демі з нею не розлучається.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Довге волосся Демі розпустила, одягла сонцезахисні окуляри і в руках несла чорну сумку на коротких ручках Schiaparelli Anatomy, з якою днями ми її вже бачили.

Демі Мур / Фото: Getty Images

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