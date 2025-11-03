У пальті і жакеті з декольте у формі серця: Аманда Голден у монохромному луку з’явилася у Лондоні

Аманда Голден / © Getty Images

Папараці заскочили Аманду Голден, коли вона вийшла зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала стильний монохромний образ.

На ній був бордовий костюм у смужку, який складався з широких штанів і приталеного жакета з декольте у формі серця. На плечі вона накинула темно-бордове пальто. Взута Аманда була у бордові лаковані туфлі-човники.

Лук Голден доповнила шкіряною темно-бордовою сумочкою. Ведуча зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і манікюр вишневого кольору. На обличчя вона одягла масивні окуляри у бордовій оправі, вуха прикрасила золотими лаконічними сережками, шию — делікатним золотим ланцюжком, і руки — каблучками з діамантами.

