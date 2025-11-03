ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У пальті і жакеті з декольте у формі серця: Аманда Голден у монохромному луку з’явилася у Лондоні

54-річна британська радіоведуча у яскравому стильному аутфіті вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Папараці заскочили Аманду Голден, коли вона вийшла зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала стильний монохромний образ.

На ній був бордовий костюм у смужку, який складався з широких штанів і приталеного жакета з декольте у формі серця. На плечі вона накинула темно-бордове пальто. Взута Аманда була у бордові лаковані туфлі-човники.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Лук Голден доповнила шкіряною темно-бордовою сумочкою. Ведуча зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і манікюр вишневого кольору. На обличчя вона одягла масивні окуляри у бордовій оправі, вуха прикрасила золотими лаконічними сережками, шию — делікатним золотим ланцюжком, і руки — каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Аманда Голден у шкіряній спідниці і знову без бюстгальтера привернула увагу папараці.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie