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У пальті кольору кемел і з французьким пучком: Джессіка Честейн під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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784
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У пальті кольору кемел і з французьким пучком: Джессіка Честейн під прицілом папараці

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Акторка мала дуже гарний вигляд, а її волосся було зібране в одну з наймодніших зачісок.

Джессіка Честейн, одна з небагатьох зірок, яка після початку повномасштабної війни відвідувала Україну та зустрічалася з президентом Зеленським, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Зірку сфотографували у районі Трайбека в нижньому Мангеттені.

45-річна акторка привернула до себе увагу, оскільки куталася в пальто кольору кемел.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Розглянути повністю її образ не вдалося, але вона точно була одягнена у чорні штани та майку з американською проймою. Волосся зірка зібрала у французький пучок, а ось на обличчі мала макіяж з рум'янами ніжного відтінку.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в останні тижні Джессіка дуже часто з'являлася в різних програмах та на презентаціях, щоб просувати мінісеріал "Джордж та Теммі" і фільм "Хороший медбрат", де вона виконала головні ролі.

А ось що стосується цього пальта, то Честейн одягає його не вперше. Кілька тижнів тому зірку сфотографували у цьому ж верхньому одязі та в сукні соковитого відтінку.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
784
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