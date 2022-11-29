У пальті кольору кемел і з французьким пучком: Джессіка Честейн під прицілом папараці

Акторка мала дуже гарний вигляд, а її волосся було зібране в одну з наймодніших зачісок.
Джессіка Честейн, одна з небагатьох зірок, яка після початку повномасштабної війни відвідувала Україну та зустрічалася з президентом Зеленським, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Зірку сфотографували у районі Трайбека в нижньому Мангеттені.
45-річна акторка привернула до себе увагу, оскільки куталася в пальто кольору кемел.
Розглянути повністю її образ не вдалося, але вона точно була одягнена у чорні штани та майку з американською проймою. Волосся зірка зібрала у французький пучок, а ось на обличчі мала макіяж з рум'янами ніжного відтінку.
Нагадаємо, що в останні тижні Джессіка дуже часто з'являлася в різних програмах та на презентаціях, щоб просувати мінісеріал "Джордж та Теммі" і фільм "Хороший медбрат", де вона виконала головні ролі.
А ось що стосується цього пальта, то Честейн одягає його не вперше. Кілька тижнів тому зірку сфотографували у цьому ж верхньому одязі та в сукні соковитого відтінку.
Читайте також:
- У салатовій сукні з декольте-гойдалкою: Джессіка Честейн на прем'єрі серіалу
- У футболці з іменем загиблої іранки: Джессіка Честейн під прицілом фотографів
- У мереживній сукні із сексуальним декольте: розкішна Джесіка Честейн на світській церемонії