У пальті кольору кемел та окулярах: новий "Холостяк" показав фото зі знімань проєкту

Алекс Топольський продемонстрував лук, в якому зібрався на побачення із учасницею шоу.

Знімання 12-го сезону проєкту " Холостяк " вже розпочалися. Головний герой реалітішоу – 32-річний Алекс Топольський опублікував в Instagram світлину зі знімань.

Він продемонстрував стильний образ, у якому зібрався на побачення з однією з учасниць. Одягнений Алекс у пальто кольору кемел, з-під якого визирає чорна сорочка. На очах у нього чорні окуляри. Красива щетина завершила лук чоловіка.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

"У передчутті побачення з однією з дівчат на @holostyakstb. Це один з моїх улюблених і хвилювальних моментів. Мене завжди по-дитячому заводять такі моменти і надають енергії, адже це ціла пригода! Як ми одне на одного дивимося, що говоримо, торкаємось, інтригуємо, дізнаємося, ділимося потаємним, літаємо в хмарах невідомого... Але, щоб повністю зануритися в цю мить, я відпускаю всі свої думки про роботу, минуле і майбутнє, у моїй голові немає негативу, стресу, переживань та іншої нісенітниці... Я зараз з нею, і тільки тоді наші душі співають пісні Боба Марлі під гавайські ноти укулеле", — поділився з фоловерами Топольський.

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