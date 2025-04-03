У пальті кольору індиго і з золотими губами: співачка Теяна Тейлор в ефектному луку від Schiaparelli прийшла на івент

Теяна Тейлор / © Associated Press

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Американська співачка і акторка Теяна Тейлор разом із Леонардо Ді Капріо і Реджиною Голл презентувала майбутній фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, у якому вони знялися. Івент відбувся у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Фільм вийде у прокат восени цьогоріч.

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Теяна прикувала увагу присутніх своїм розкішним образом від бренду Schiaparelli. На ній було пальто кольору індиго з вовни і мохеру, прикрашене ґудзиками із золотистої латуні, які характерними для бренду. На лацкані виріб був вишитий золотими нитками.

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

До пальта акторка прикріпила авангардні золоті брошки від бренду: одну у вигляді губ із пірсингом, а іншу теж у вигляді губ та ока з камінням, скріплених ланцюжком.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

Взута вона була у лаковані широкі сині чоботи на шпильках.

Аутфіт Тейлор доповнила масивними золотими сережками різної форми. У неї була коротка зачіска, макіяж із бежевим блиском і білий манікюр.

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор на благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection у Нью-Йорку прийшла у червоному вбранні від Nicole + Felicia, яке складалося з бордового оксамитового корсету і довгої спідниці фасону «русалка».