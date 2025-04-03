ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

У пальті кольору індиго і з золотими губами: співачка Теяна Тейлор в ефектному луку від Schiaparelli прийшла на івент

34-річна знаменитість обрала для своєї появи стильне вовняне пальто із акцентними золотими ґудзиками.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Американська співачка і акторка Теяна Тейлор разом із Леонардо Ді Капріо і Реджиною Голл презентувала майбутній фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, у якому вони знялися. Івент відбувся у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Фільм вийде у прокат восени цьогоріч.

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Теяна прикувала увагу присутніх своїм розкішним образом від бренду Schiaparelli. На ній було пальто кольору індиго з вовни і мохеру, прикрашене ґудзиками із золотистої латуні, які характерними для бренду. На лацкані виріб був вишитий золотими нитками.

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

До пальта акторка прикріпила авангардні золоті брошки від бренду: одну у вигляді губ із пірсингом, а іншу теж у вигляді губ та ока з камінням, скріплених ланцюжком.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Взута вона була у лаковані широкі сині чоботи на шпильках.

Аутфіт Тейлор доповнила масивними золотими сережками різної форми. У неї була коротка зачіска, макіяж із бежевим блиском і білий манікюр.

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор на благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection у Нью-Йорку прийшла у червоному вбранні від Nicole + Felicia, яке складалося з бордового оксамитового корсету і довгої спідниці фасону «русалка».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie