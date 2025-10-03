У пальті, лосинах і кросівках: Єва Лонгорію папараці заскочили у Парижі

Єва Лонгорія / © Getty Images

Папараці заскочили Єву Лонгорію біля готелю під час Тижня моди в Парижі. Акторка з’явилася у комфортному образі.

На зірці був чорний джемпер із блискавкою, чорні лосини і чорне пальто, яке вона накинула на плечі. Лук Єва доповнила чорною бейсболкою, білими шкарпетками і біло-чорними кросівками.

Єва Лонгорія / © Getty Images

У Лонгорії було хвилясте укладання, масивні чорні окуляри на обличчі, а в руці вона тримала велику чорну сумку.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у вбранні від українського бренду продефілювала на показі L’Oréal Paris.