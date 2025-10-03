- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
У пальті, лосинах і кросівках: Єва Лонгорію папараці заскочили у Парижі
У Франції акторка взяла участь у фешнпоказі.
Папараці заскочили Єву Лонгорію біля готелю під час Тижня моди в Парижі. Акторка з’явилася у комфортному образі.
На зірці був чорний джемпер із блискавкою, чорні лосини і чорне пальто, яке вона накинула на плечі. Лук Єва доповнила чорною бейсболкою, білими шкарпетками і біло-чорними кросівками.
У Лонгорії було хвилясте укладання, масивні чорні окуляри на обличчі, а в руці вона тримала велику чорну сумку.
Нагадаємо, Єва Лонгорія у вбранні від українського бренду продефілювала на показі L’Oréal Paris.