У пальті м'ятного кольору та з собакою на руках: гламурна Періс Гілтон на прогулянці в Нью-Йорку

У пальті м'ятного кольору та з собакою на руках: гламурна Періс Гілтон на прогулянці в Нью-Йорку

40-річна зірка була у чудовому настрої, коли вирішила пройтися Мангеттеном.

Світська левиця потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли виходила на прогулянку. Періс тримала на руках свого маленького домашнього улюбленця і була дуже рада увазі публіки та фотографів, вона усміхалася і трохи позувала для фото.

Одягнула знаменитість класичне пальто на ґудзиках ніжно-м'ятного кольору, темну сукню, щільні чорні колготки та туфлі її улюбленої моделі від Valentino. Волосся діва реаліті зібрала у високий хвіст, а на очі одягла темні окуляри.

Періс Гілтон / Getty Images

Нагадаємо, що кілька днів тому Періс сфотографували з її сестрою Нікі, яка зараз вагітна третьою дитиною.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

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