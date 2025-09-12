ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
322
У пальті та босоніжках: елегантна Дженніфер Еністон прогулялася Сохо

56-річна акторка зараз дедалі частіше буде у центрі уваги фотографів.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон зараз активно зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+. Тому ходить різними шоу, програмами та інтерв’ю, а також регулярно потрапляє під приціли вуличних фотографів.

Цього разу зірку заскочили під час прогулянки в районі Сохо, у Нью-Йорку. На ній було лаконічне пальто середньої довжини та босоніжки на шпильках. Еністон мала бездоганну зачіску, макіяж, окуляри зі світлими лінзами на обличчі та золоті квіткові сережки з розсипом діамантів у вухах.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Схоже під пальто Дженніфер була в мінісукні, і потім красувалася перед камерами фотографів, які приїхали її знімати.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон та Різ Візерспун відвідали прем’єру «Ранкового шоу», де Еністон з’явилася в чорній сукні-бюстьє з драпуванням від Rick Owens.

322
