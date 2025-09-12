- Дата публікації
У пальті та босоніжках: елегантна Дженніфер Еністон прогулялася Сохо
56-річна акторка зараз дедалі частіше буде у центрі уваги фотографів.
Дженніфер Еністон зараз активно зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+. Тому ходить різними шоу, програмами та інтерв’ю, а також регулярно потрапляє під приціли вуличних фотографів.
Цього разу зірку заскочили під час прогулянки в районі Сохо, у Нью-Йорку. На ній було лаконічне пальто середньої довжини та босоніжки на шпильках. Еністон мала бездоганну зачіску, макіяж, окуляри зі світлими лінзами на обличчі та золоті квіткові сережки з розсипом діамантів у вухах.
Схоже під пальто Дженніфер була в мінісукні, і потім красувалася перед камерами фотографів, які приїхали її знімати.
