У пальті та фіолетових слінгбеках: Надя Дорофєєва похизувалася стрункими ногами

Співачка грайливо продемонструвала гарні ноги.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram цікаве відео. На ньому співачка постала у чорному класичному пальті та слінгбеках трендового кольору цього сезону – фіолетового.
Співачка ставить ногу на невеликий стіл, де стоїть пляшка ігристого з келихом, і грайливо демонструє стрункі ноги.
Волосся Надя зібрала у хвіст, випустивши попереду пасма, а у макіяжі зробила акцент на білих стрілках.
"І я піду у гарному пальті набережною і зустріну тебе і в ту ж мить закінчиться дощ..." — написала під відео артистка.
Минулого разу Дорофєєва показала пікантні фото у білих мереживних трусах.
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