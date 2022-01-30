У пальті та фіолетових слінгбеках: Надя Дорофєєва похизувалася стрункими ногами

У пальті та фіолетових слінгбеках: Надя Дорофєєва похизувалася стрункими ногами

Співачка грайливо продемонструвала гарні ноги.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram цікаве відео. На ньому співачка постала у чорному класичному пальті та слінгбеках трендового кольору цього сезону – фіолетового.

Співачка ставить ногу на невеликий стіл, де стоїть пляшка ігристого з келихом, і грайливо демонструє стрункі ноги.

Волосся Надя зібрала у хвіст, випустивши попереду пасма, а у макіяжі зробила акцент на білих стрілках.

"І я піду у гарному пальті набережною і зустріну тебе і в ту ж мить закінчиться дощ..." — написала під відео артистка.

Минулого разу Дорофєєва показала пікантні фото у білих мереживних трусах.

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