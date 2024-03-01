У пальті та кедах: стильна Ніколь Кідман на зніманнях трилера у Нью-Йорку

Зніманнями фільму займається студія A24, але дата прем'єри поки що не розголошується.

У Нью-Йорку тривають знімання еротичного трилера під назвою Babygirl, режисеркою та сценаристкою якого стала Галіна Рейн. У цій картині Ніколь Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі виконає актор Антоніо Бандерас, а коханця – Гарріс Дікінсон.

Частково робота над фільмом проводиться на вулиці, тому папараці іноді фотографують Кідман у стильних образах. На одних з останніх кадрів її зазнімкували у світлому пальті на запах, блузі з бантом та кедах.

Образ акторки доповнювали велика сумка, рукавички та шарф на шиї. Волосся їй зібрали у високу зачіску.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

На вулиці Кідман також зазнімкували під час сцени, де вона має впасти на асфальт та поранити коліно.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Знімання фільму розпочалися у грудні 2023 року. Якось у кадр вона навіть потрапила з колегою по цій картині Гаррісоном Дікінсоном. На Ніколь тоді було коричневе пальто, підбори та яскрава хустка на шиї.

Ніколь Кідман та Гарріс Дікінсон / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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