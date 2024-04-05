У пальті та мюлях із бантами: гарну Кірстен Данст помітили дорогою на інтерв'ю

Її вбрання було елегантним і жіночним, а от сережки з кольоровим камінням вона обрала не випадково.
Акторку Кірстен Данст сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", в якому взяла участь як запрошена гостя.
Кірстен була одягнена в сіре довге пальто класичного крою, яке носила в поєднанні з чорною сукнею міді від Lanvin, а також милими мюслями, які прикрашали шовкові банти.
Доповнювали цей лук сумка від бренду Celine, пара сережок із зеленим камінням та червона помада на губах.
Більш детально саму сукню можна розглянути в шоу. Як бачимо, у вбрання, яке виконане в білизняному стилі, цікава бретелька зеленого кольору і саме тому акторка одягла сережки зеленого відтінку.
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