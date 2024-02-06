У пальті та на підборах: Каю Гербер сфотографували дорогою на студію

22-річну Каю Гербер сфотографували дорогою до студії NBC Studios. Дівчина була одягнена в блакитний топ, чорні штани-кльош і чорне довге пальто, а взута в замшеві туфлі на невисоких підборах і з круглими носами.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Кая розпустила і гарно уклала волосся, зробила макіяж, підкресливши очі і губи, одягла золоті сережки у вуха і зробила манікюр у світлому відтінку. На плечі у моделі висіла сумка кольору мокрого асфальту.

Зазначимо, Каю Гербер часто фотографують на прогулянках із її бойфрендом – актором Остіном Батлером. Минулого разу їх зазнімкували дорогою до Polo Bar у Нью-Йорку.

Остін Батлер і Кая Гербер / Фото: Getty Images

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