У пальті та на підборах: Ніколь Кідман на зніманнях нового фільму у Нью-Йорку

Акторка Ніколь Кідман зараз працює над новим трилером під назвою Babygirl, режисером та сценаристом якого стала Галіна Рейн. У цій картині Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас.

Раніше фільм був лише у розробці, але 11 грудня папараці заскочили акторку на вулиці під час знімань у Нью-Йорку.

Ніколь була одягнена елегантно та стримано, на ній було коричневе пальто на затин, коричневі туфлі та світла сумка. Також можна помітити, що з-під пальта виглядає сукня смарагдового відтінку. Шию акторки прикрашала блакитна хустка, а руки - сірі рукавички.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Також в об'єктиви папараці з Кідманом потрапив і її екранний колега - 27-річний британський актор Гарріс Дікінсон. Актор був у сірому костюмі та чорних туфлях.

Ніколь Кідман та Гарріс Дікінсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше акторка з'являлася в гучних мінісеріалах: "Дев'ять зовсім незнайомих людей", "Велика маленька брехня" та "Знищення". Всі ці шоу стали хітами переглядів, а образи Ніколь Кідман у серіалі "Знищення" постійно були об'єктом для обговорень серед модників.

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