У пальті та незвичайній кофрі з ріжками: співачка Розалія прогулялася Центральним парком

Зірка в різдвяний ранок вирішила погуляти містом у компанії друзів.
Іспанська співачка та авторка пісень Розалія проводить зараз час у Нью-Йорку і вже кілька днів поспіль потрапляє під приціл папараці. На Різдво, 25 грудня, зірку сфотографували на прогулянці Центральним парком.
Розалія була одягнена в незвичайну чорну кофту на блискавці та з каптуром, яку прикрашали маленькі ріжки. Також на ній були стильні смугасті штани та чорні лофери на масивній підошві.
Волосся Розалія заплела в дві кіски, а щоб не замерзнути одягла довге чорне пальто оверсайз з ґудзиками та поясом.
А ось днем раніше Розалію сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона йшла вулицею. Водночас дівчина несла в руках коробку з великою піцою, а на спині у неї був оригінальний рюкзак із двоголовим ведмедем.
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