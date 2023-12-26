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У пальті та незвичайній кофрі з ріжками: співачка Розалія прогулялася Центральним парком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У пальті та незвичайній кофрі з ріжками: співачка Розалія прогулялася Центральним парком

Розалія / Фото: Getty Images

Зірка в різдвяний ранок вирішила погуляти містом у компанії друзів.

Іспанська співачка та авторка пісень Розалія проводить зараз час у Нью-Йорку і вже кілька днів поспіль потрапляє під приціл папараці. На Різдво, 25 грудня, зірку сфотографували на прогулянці Центральним парком.

Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images

Розалія була одягнена в незвичайну чорну кофту на блискавці та з каптуром, яку прикрашали маленькі ріжки. Також на ній були стильні смугасті штани та чорні лофери на масивній підошві.

Волосся Розалія заплела в дві кіски, а щоб не замерзнути одягла довге чорне пальто оверсайз з ґудзиками та поясом.

Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images

А ось днем раніше Розалію сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона йшла вулицею. Водночас дівчина несла в руках коробку з великою піцою, а на спині у неї був оригінальний рюкзак із двоголовим ведмедем.

Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images
Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
92
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