У пальті та теплій водолазці: Ума Турман з'явилася в лаконічному вбранні на модному показі

Зірка постала серед гостей заходу. Дорогою на модне шоу її заскочили папараці.
Акторка Ума Турман рідко виходить на публіку, але вирішила не пропускати шоу бренду Michael Kors, який презентував у Нью-Йорку колекцію осінь-зима 2025.
Прийшла на показ 54-річна Ума у простому та елегантному вбранні. Акторка поєднала темно-синю теплу водолазку й коричневі штани з широкими холошнями та високим посадженням.
Також вона одягла того дня темно-синє пальто, яке мало фасон оверсайз і накладні кишені, чорне взуття, а в руці тримала невелику чорну сумку.
Волосся вона розпустила та уклала в легкі локони. Макіяж на обличчі акторки був легким та без яскравих акцентів.
Минулого разу 54-річна акторка у вбранні Fendi з'явилася на галавечорі Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі. Її шовкова сукня була шоколадного відтінку.
Читайте також:
- У костюмі-трійці трендового кольору осені: Ума Турман продемонструвала стильний образ у Нью-Йорку
- У трав'яній сукні з квітковими аплікаціями: дочка Уми Турман в образі від Prada сяяла на прем'єрі мультфільму
- З метеликами блакитного кольору: Ума Турман у найчарівнішому та казковому вбранні Met Gala 2024