У пальті та теплій водолазці: Ума Турман з'явилася в лаконічному вбранні на модному показі

Зірка постала серед гостей заходу. Дорогою на модне шоу її заскочили папараці.

Акторка Ума Турман рідко виходить на публіку, але вирішила не пропускати шоу бренду Michael Kors, який презентував у Нью-Йорку колекцію осінь-зима 2025.

Прийшла на показ 54-річна Ума у простому та елегантному вбранні. Акторка поєднала темно-синю теплу водолазку й коричневі штани з широкими холошнями та високим посадженням.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Також вона одягла того дня темно-синє пальто, яке мало фасон оверсайз і накладні кишені, чорне взуття, а в руці тримала невелику чорну сумку.

Волосся вона розпустила та уклала в легкі локони. Макіяж на обличчі акторки був легким та без яскравих акцентів.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Минулого разу 54-річна акторка у вбранні Fendi з'явилася на галавечорі Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі. Її шовкова сукня була шоколадного відтінку.

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