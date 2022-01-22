У пальті та толстовці: Ріанна сходила на шопінг із бойфрендом

У пальті та толстовці: Ріанна сходила на шопінг із бойфрендом

Пара сходила на побачення.

Американську співачку Ріанну сфотографували у Нью-Йорку, коли вона та її бойфренд A$AP Rocky виходили з магазину Bottega Veneta. Після шопінгу пара вирушила на вечерю.

33-річна Ріанна була одягнена у чорний трикотажний костюм Balenciaga та довге оверсайз пальто. Доповнили образ співачки макіяж з акцентом на бордовій помаді на губах і зачіска з акуратними локонами.

A$AP Rocky був з ніг до голови одягнений у речі від бренду Vetements із камуфляжним принтом: джинсовий костюм, теплу дуту куртку та балаклаву.

Ріанна / Getty Images

Пара знайома від 2012 року, проте почали зустрічатися 2020-го. Раніше вони просто товаришували, записували спільні пісні, виступали на концертах.

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