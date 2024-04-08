У пальті та з блакитною сумкою Chanel у руці: Дженніфер Лопес продемонструвала бездоганний весняний образ

Зірка вирішила розбавити строге вбрання аксесуарами яскравого відтінку.
Американська суперзірка Дженніфер Лопес проводить зараз час із сім'єю у Нью-Йорку, де збирається придбати нову нерухомість. Тому протягом кількох тижнів вона потрапляє під приціл папараці у престижних районах міста, коли ходить переглядати будинки з ріелторами.
У неділю, 7 квітня, Лопес помітили фотографи, коли вона після чергового перегляду прямувала до своєї машини. На знаменитості було чорне довге пальто трохи оверсайз фасону, яке надавало їй витонченості та шику. Поєднала Дженніфер його з широкими джинсами з потертостями та темно-синьою водолазкою.
Акцентами в образі стали аксесуари, оскільки Лопес доповнила вбрання сумкою Chanel ніжно-блакитного кольору, яка поєднувалася за кольором її чобіт. Також вона завершила образ сережками-кільцями від Jennifer Fisher, макіяжем та сонцезахисними окулярами.
Декількома днями раніше артистка потрапила під приціл фотографі зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Закохані теж ходили дивитись будинок разом.
Читайте також:
- Стильна парочка: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек під прицілом папараці
- У рожевому комплекті та з іменними гантелями: Дженніфер Лопес показала своє тренування
- У пухнастій шубі, кросівках та з пучком на голові: Дженніфер Лопес в об'єктивах папараці