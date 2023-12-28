У пальті та з улюбленою сумкою: Анджеліну Джолі помітили біля її нового бутика одягу

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі проводить час із дітьми в Нью-Йорку, оскільки через кілька днів після Різдва, 27 грудня, її помітили в Іст-Віллидж. Проте жінка була не саама, а в компанії своїх дітей – дочки Захари та сина Пакса.

Сім'я в такому не в повному складі ходила в бутик нового модного бренду Анджеліни — Atelier Jolie. Акторка мала стильний вигляд і була, як завжди, дуже елегантною і без яскравих деталлей в образі.

На Джолі було довге чорне пальто на ґудзиках, чорні класичні штани та туфлі.

На руці вона несла велику сумку від Saint Laurent, яка в неї одна з улюблених, також вона одягла сонцезахисні окуляри та кілька прикрас із діамантами – сережки, лаконічне кольє та каблучку.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Захара теж одяглася просто, оскільки на ній була тепла куртка, широкі чорні штани, кеди, а в руці вона несла клатч та телефон. Пакс же потрапив у кадр фотографів тільки мигцем, але все ж таки помітно, що 20-річний хлопець ніс сумку в руках і був одягнений у картату сорочку й шапку.

Анджеліна Джолі із Захарою та Паксом / Фото: Getty Images

Про те, що голлівудська зірка вирішила трохи змінити рід діяльності та запустила власний бренд одягу, стало відомо у травні цього року. Тоді вона розповіла, що орієнтуватиметься на екологію, а в команду візьме майстрів із різних країн.

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