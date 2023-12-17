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У пальті верблюжого кольору та балетках: Ніколь Кідман на зніманнях фільму у Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У пальті верблюжого кольору та балетках: Ніколь Кідман на зніманнях фільму у Нью-Йорку

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

56-річна акторка зараз працює над картиною Babygirl ("Малишка"), режисеркою та сценаристкою якого стала Галіна Рейн. Знімають її зараз у Нью-Йорку, тож Кідман часто й фотографують на вулицях міста папараці.

У фільмі Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодшим за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі зіграє Антоніо Бандерас.

Цього разу на Ніколь Кідман знову було верблюжого кольору пальто з великими кишенями та поясом, що підкреслює талію, тільки тепер зірка доповнила його замшевими світлими балетками. Волосся зірки було зібрано шпилькою ззаду, а спереду вона залишила кілька пасм. Також зробила легкий денний макіяж.

Ніколь Кідман / © Getty Images
Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше акторка з'являлася в гучних мінісеріалах: "Дев'ять зовсім незнайомих людей", "Велика маленька брехня" та "Відіграти назад".

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Дата публікації
Перегляди
175
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