У пальті верблюжого кольору та балетках: Ніколь Кідман на зніманнях фільму у Нью-Йорку

Ніколь Кідман потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.
56-річна акторка зараз працює над картиною Babygirl ("Малишка"), режисеркою та сценаристкою якого стала Галіна Рейн. Знімають її зараз у Нью-Йорку, тож Кідман часто й фотографують на вулицях міста папараці.
У фільмі Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодшим за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі зіграє Антоніо Бандерас.
Цього разу на Ніколь Кідман знову було верблюжого кольору пальто з великими кишенями та поясом, що підкреслює талію, тільки тепер зірка доповнила його замшевими світлими балетками. Волосся зірки було зібрано шпилькою ззаду, а спереду вона залишила кілька пасм. Також зробила легкий денний макіяж.
Нагадаємо, що раніше акторка з'являлася в гучних мінісеріалах: "Дев'ять зовсім незнайомих людей", "Велика маленька брехня" та "Відіграти назад".
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