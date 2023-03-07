У пальті від улюбленого бренду принцеси Уельської: дама Гелен Міррен на прем'єрі в Лондоні

Британська акторка – дама Гелен Міррен – відвідала прем'єрний показ фільму "Шазам! "Лють богів" разом із командою в Лондоні.
77-річна знаменитість на доріжці мала, як завжди, чарівний вигляд. На ній було бронзове жакардове пальто від бренду Suzannah, який також люблять принцеса Уельська Кетрін та принцеса Беатріс Йоркська. Вартість такого пальта складає 3900 доларів. Взута акторка була у замшеві високі чоботи.
Під пальтом у Гелен була чорна водолазка чи сукня, також вона одягла шкіряні рукавички. Довге біле волосся розпустила і зробила легкий макіяж.
Минулого разу на прем'єрі в Римі британська акторка з'явилася в красивій рожевій сукніміді з квітковим принтом і малюнком у вигляді кролика, доповнивши вбрання нюдовими колготами та чорними туфлями із замші на підборах. Гелен дуже любить виділятися на червоній доріжці і завжди намагається дивувати.
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