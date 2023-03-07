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У пальті від улюбленого бренду принцеси Уельської: дама Гелен Міррен на прем'єрі в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У пальті від улюбленого бренду принцеси Уельської: дама Гелен Міррен на прем'єрі в Лондоні

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Британська акторка – дама Гелен Міррен – відвідала прем'єрний показ фільму "Шазам! "Лють богів" разом із командою в Лондоні.

77-річна знаменитість на доріжці мала, як завжди, чарівний вигляд. На ній було бронзове жакардове пальто від бренду Suzannah, який також люблять принцеса Уельська Кетрін та принцеса Беатріс Йоркська. Вартість такого пальта складає 3900 доларів. Взута акторка була у замшеві високі чоботи.

Люсі Л'ю, Гелен Міррен та Рейчел Зеглер / © Associated Press
Люсі Л'ю, Гелен Міррен та Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Під пальтом у Гелен була чорна водолазка чи сукня, також вона одягла шкіряні рукавички. Довге біле волосся розпустила і зробила легкий макіяж.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press
Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press
Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Минулого разу на прем'єрі в Римі британська акторка з'явилася в красивій рожевій сукніміді з квітковим принтом і малюнком у вигляді кролика, доповнивши вбрання нюдовими колготами та чорними туфлями із замші на підборах. Гелен дуже любить виділятися на червоній доріжці і завжди намагається дивувати.

Гелен Міррен в Італії / © Getty Images
Гелен Міррен в Італії / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
334
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