У пальті від улюбленого бренду принцеси Уельської: дама Гелен Міррен на прем'єрі в Лондоні

77-річна знаменитість на доріжці мала, як завжди, чарівний вигляд. На ній було бронзове жакардове пальто від бренду Suzannah, який також люблять принцеса Уельська Кетрін та принцеса Беатріс Йоркська. Вартість такого пальта складає 3900 доларів. Взута акторка була у замшеві високі чоботи.

Люсі Л'ю, Гелен Міррен та Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Під пальтом у Гелен була чорна водолазка чи сукня, також вона одягла шкіряні рукавички. Довге біле волосся розпустила і зробила легкий макіяж.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Минулого разу на прем'єрі в Римі британська акторка з'явилася в красивій рожевій сукніміді з квітковим принтом і малюнком у вигляді кролика, доповнивши вбрання нюдовими колготами та чорними туфлями із замші на підборах. Гелен дуже любить виділятися на червоній доріжці і завжди намагається дивувати.

Гелен Міррен в Італії / Фото: Getty Images

Читайте також: