У пальті з героями мультфільмів: Ірина Шейк у кумедному луці продефілювала на показі Moschino

Модель взяла участь у фешншоу в Нью-Йорку.
Вчора, 9 вересня, в Нью-Йорку відбувся показ весняно-літньої колекції бренду Moschino. У показі взяла участь Ірина Шейк.
Подіумом вона продефілювала у короткому пастельному пальті із зображенням казкових героїв мультфільмів, з круглим коміром і поясом.
На ногах у неї були жовті босоніжки на високій платформі і підборах.
Волосся Ірини було зібране в елегантну зачіску з прикореневим об'ємом. Аутфіт Шейк доповнили золотими сережками у вигляді зірок. А на обличчі був максимально природний макіяж.
Ірина також відвідала афтепаті після показу Dundas x Revolve в Hudson Yards на Мангеттені. Там вона з'явилася у зухвалому луці. Модель поєднала чорну мінісукню на блискавці з чорними черевиками на грубій підошві. Волосся Шекйк зібрала у гладкий пучок і зробила легкий макіяж.
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