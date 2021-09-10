У пальті з героями мультфільмів: Ірина Шейк у кумедному луці продефілювала на показі Moschino

У пальті з героями мультфільмів: Ірина Шейк у кумедному луці продефілювала на показі Moschino

Модель взяла участь у фешншоу в Нью-Йорку.

Вчора, 9 вересня, в Нью-Йорку відбувся показ весняно-літньої колекції бренду Moschino. У показі взяла участь Ірина Шейк.

Подіумом вона продефілювала у короткому пастельному пальті із зображенням казкових героїв мультфільмів, з круглим коміром і поясом.

Ірина Шейк / Getty Images

На ногах у неї були жовті босоніжки на високій платформі і підборах.

Волосся Ірини було зібране в елегантну зачіску з прикореневим об'ємом. Аутфіт Шейк доповнили золотими сережками у вигляді зірок. А на обличчі був максимально природний макіяж.

Ірина також відвідала афтепаті після показу Dundas x Revolve в Hudson Yards на Мангеттені. Там вона з'явилася у зухвалому луці. Модель поєднала чорну мінісукню на блискавці з чорними черевиками на грубій підошві. Волосся Шекйк зібрала у гладкий пучок і зробила легкий макіяж.

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також: Аж груди здавило: Ірина Шейк одягла на вечірку дуже тісне боді

Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання