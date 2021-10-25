У пальті з квітковим принтом: стильна Катерина Бужинська у новій фотосесії

У пальті з квітковим принтом: стильна Катерина Бужинська у новій фотосесії

Співачка продемонструвала ефектний лук.

Катерина Бужинська похизувалася стильним образом у новій фотосесії.

Співачка постала перед камерою у ніжному-блакитному пальті з квітковим принтом від української художниці та дизайнерки Олени Онуфрів, яка відтворила свою картину на верхньому одязі.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт зірка доповнила шовковим костюмом в тон та ботильйонами. Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж з акцентом на очах та прикрасила вуха елегантними сережками.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина отримала нагороду - Орден "За розбудову України". На церемонії вона з'явилася у сукні-вишиванці фасону "рибка" від українського бренду Embroidered Gem, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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