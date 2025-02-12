У пальті з квітковими аплікаціями і пікантним декольте: Ніколь Шерзінгер на показі Michael Kors

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls у романтичному аутфіті постала на Тижні моди у Нью-Йорку.

Ніколь Шерзінген стала гостею показу бренду Michael Kors, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Артистка з'явилася там у темно-синьому пальті з чорними квітковими аплікаціями, прикрашеними паєтками і бісером, із весняної колекції 2025 Michael Kors. З-під пальта визирало чорне вбрання з пікантним декольте.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Талію Ніколь підкреслила чорним поясом. Взута вона була у чорні лаковані гостроносі туфлі, а в руках тримала чорну лаковану сумку Kors Barrel.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Ніколь зібрала волосся у зачіску, випустивши пасмо і підкрутивши його, і зробила макіяж смокі-айс і коричневий манікюр. На руках у неї були золоті каблучки.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на фешншоу бренду Carolina Herrera у Нью-Йорку прийшла у чорних капрі і чорній блузці з об'ємними рукавами і відвертим декольте.

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