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У пальті з леопардовим принтом: Кім Кардашян продемонструвала стильний образ на осінь

У пальті з леопардовим принтом: Кім Кардашян продемонструвала стильний образ на осінь

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
292
Час на прочитання
1 хв
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У пальті з леопардовим принтом: Кім Кардашян продемонструвала стильний образ на осінь

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

42-річна зірка реаліті та інфлюенсерка любить задавати модні тренди.

Кім Кардашян продемонструвала в Instagram стильний лук на осінь. На знімках зірка реаліті постала у модному пальті з леопардовим принтом і гострими плечами від Модного дому Balenciaga.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Тонку талію Кім підкреслила таким самим поясом. Волосся вона зібрала у гладкий пучок і одягла на обличчя чорні окуляри. Аутфіт Кардашян доповнила чорною сумкою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Світлини були зроблені під час поїздки до Японії, куди Кім поїхала разом зі своєю 9-річною донькою Норт. На фото дівчинка позувала у японському традиційному одязі – світло-рожевому кімоно, білих гетрах і взутті "гета".

Кім Кардашян із донькою Норт / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян із донькою Норт / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян відвідала благодійний захід у Лос-Анджелесі, де з'явилася у чорній сукні від Alaïa зі шкіряним оздобленням на талії. Крім того, зірка похизувалася новою зачіскою – накладним чубчиком.

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Дата публікації
Перегляди
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