У пальті з написом "Ні": Шакіра викликала фурор образом на показі Viktor & Rolf у Парижі

Співачка Шакіра відвідала ювілейний показ епатажного Модного дому Viktor & Rolf, що проводився у межах Тижня моди у Парижі. Шоу було приурочено до 30-річчя бренду – дизайнери Віктор Горстінг та Рольф Снурен заснували його 1993 року.

Шакіра / Фото: Getty Images

46-річна зірка ж справила на заході не менший фурор, ніж кумедна колекція бренду, адже одягла біле пальто із золотою фурнітурою та величезним 3D-написом "Ні".

Вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на високих підборах, клатчем та сонцезахисними окулярами. Пальто Шакіри було із колекції Viktor & Rolf 2008 року.

Шакіра / Фото: Getty Images

Кричущий напис на пальті співачки зараз активно обговорюють і проводять паралелі з ситуацією в її особистому житті. Нагадаємо, що минулого року зірка розлучилася зі своїм коханим – футболістом Жераром Піке, від якого народила двох синів. Чоловік зрадив співачці 23-річною Кларою Чіа.

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