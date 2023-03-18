У пальті з принтом "гусяча лапка" і плісованій спідниці: стильна Гелен Міррен у Нью-Йорку

77-річна акторка вийшла у світ у верхньому одязі від Dolce & Gabbana.

Гелен Міррен потрапила в об'єктиви папараці на вулицях в Нью-Йорка. Акторка мала стильний вигляд.

На Гелен було класичне чорно-біле пальто від бренду Dolce & Gabbana з принтом "гусяча лапка". Із-під пальта визирала сіра плісована спідниця міді. Взута вона була у чорні замшеві туфлі на шпильках.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Зірка зробила акуратне укладання і прикрасила його чорною атласною пов’язкою. У вухах у неї були елегантні сережки. Ніжний макіяж завершив чарівний образ Міррен.

Нагадаємо, на прем'єру супергеройського фільму "Шазам! Лють богів" Гелен прийшла разом зі своїм онуком Безілом. Акторка була одягнена у романтичну чорну мереживну сукню з пікантним глибоким вирізом і рюшами на спідниці.

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