У пальті з принтом "гусяча лапка" і плісованій спідниці: стильна Гелен Міррен у Нью-Йорку

77-річна акторка вийшла у світ у верхньому одязі від Dolce & Gabbana.
Гелен Міррен потрапила в об'єктиви папараці на вулицях в Нью-Йорка. Акторка мала стильний вигляд.
На Гелен було класичне чорно-біле пальто від бренду Dolce & Gabbana з принтом "гусяча лапка". Із-під пальта визирала сіра плісована спідниця міді. Взута вона була у чорні замшеві туфлі на шпильках.
Зірка зробила акуратне укладання і прикрасила його чорною атласною пов’язкою. У вухах у неї були елегантні сережки. Ніжний макіяж завершив чарівний образ Міррен.
Нагадаємо, на прем'єру супергеройського фільму "Шазам! Лють богів" Гелен прийшла разом зі своїм онуком Безілом. Акторка була одягнена у романтичну чорну мереживну сукню з пікантним глибоким вирізом і рюшами на спідниці.
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