У пальті з рюшами і пітонових туфлях: стильна Наомі Кемпбелл у всьому білому позувала на церемонії

Наомі Кемпбелл відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки, в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Там модель постала у стильному образі total white від бренду Alaïa. На ній було асиметричне пальто на блискавці, з рюшами, з-під якого визирало вбрання з довгою торочкою з намистин. Талію вона підкреслила білим поясом.

Лук Кемпбелл доповнила білими туфлями-човниками з пітоновим тисненням і чорною перукою боб-каре з чубчиком. На обличчі у моделі були сонцезахисні окуляри з металевою оправою і коричневими лінзами, а на шиї — прикраса.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл одягла на благодійний захід сукню у вигляді британського прапора.