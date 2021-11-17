У пальті з торочкою і під руку з чоловіком: Біллі Портер на прем'єрі фільму

У пальті з торочкою і під руку з чоловіком: Біллі Портер на прем'єрі фільму

52-річний актор, як завжди, обрав для свого виходу ефектний лук.

У Нью-Йорку, в Джаз-центрі Лінкольна, відбулася прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дом Гуччі", яку відвідало багато знаменитостей. Серед них був провокаційний Біллі Портер, який прийшов у компанії свого чоловіка Адама Сміта.

Біллі Портер / Getty Images

Портер був одягнений в елегантне кремове пальто з білою торочкою на рукавах, яке він поєднав із сірими штанями-палацо.

Біллі Портер / Getty Images

Лук він доповнив білим капелюхом, білими рукавичками та взуттям. У руках актор тримав сріблястий клатч. Одне його вухо прикрашала перлова кафа.

Біллі Портер / Getty Images

Адам обрав сірий лук, який складався з довгого пальта з принтом, водолазки та штанів.

Раніше Біллі виходив у світ у білому костюмі з чорною облямівкою, яка складався з подовженого піджака та плісованої спідниці, з чорним метеликом.

Біллі Портер / Getty Images

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