У панамці і білій сукні з мереживом: Ярослава Магучіх показала позитивні фото з відпочинку

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 продемонструвала літній аутфіт.
Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram позитивні знімки з відпочинку.
Спортсменка позувала на набережній у літньому луку. На ній була біла сукня на тонких бретельках і з мереживом, а також кремова панамка.
Образ Ярослава доповнила сонцезахисними окулярами, кремовими ляпанцями і шопером.
Магучіх була у чудовому настрої: вона показала на камеру язик і губи "бантиком".
"Незважаючи нінащо – життя прекрасне і я рада, що проживаю його саме так. Я роблю свою улюблену справу, щоразу кайфую від атмосфери на стадіонах, маю команду, яка мені як родина.
Я завжди казала і буду казати – найголовніше знайти справу, яку ти будеш любити і щомиті отримувати задоволення від того, що робиш. Бо коли робиш справу, яку обожнюєш то питання про мотивацію одразу зникає. 23 роки, я готова", – написала спортсменка у дописі.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх замилувала відео зі своїм коханим.
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