У панамці та ковдрі: Джастін Бібер у дивному образі сходив із дружиною до ресторану

Вибір образу здивував, але співак не перший, хто обирає такий аксесуар для виходу у світ.

Співака та засновника бренду молодіжного одягу Джастіна Бібера сфотографували в Лос-Анджелесі, коли він та його дружина Гейлі прямували на вечерю в суші-бар.

Джастін одягнувся для свого виходу досить дивно, адже закутався у яскраву в'язану ковдру, а також одягнув панамку з широкими крисами. Також на зірці були широкі яскраві штани та футболка.

Можливо, співак просто хотів, щоб у цьому луку його не впізнали папараці, але нам він більше нагадав образи Біллі Айліш та A$AP Rocky, які теж якось з'явилися на публіці в ковдрах.

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Гейлі ж одягла куртку у вінтажному стилі від Prada, білі широкі штани, а також бордову волохату шапку від Nicholas Daley. У руці вона тримала клатч від Bottega Veneta.

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

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