У панамці та з облізлим манікюром: зірку "Баффі" Елісон Ганніган помітили дорогою на тренування

Акторка так багато тренується, що не встигає зробити манікюр.

Зірка серіалів "Баффі — переможниця вампірів" та "Як я зустрів вашу маму" — 49-річна Елісон Ганніган — потрапила під приціл папараці. Акторку сфотографували, коли вона йшла на тренування шоу "Танці із зірками".

На ній були широкі сині джинси, сіра футболка та панамка з деніму, зроблена в техніці печворк. Також Елісон взула білі кеди, а в руках несла дві величезні сумки з формою та інвентарем для заняття.

Макіяжу на обличчі у акторки не було і побачивши папараці вона почала мило усміхатися.

Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

Проте також привернув увагу манікюр зірки, точніше його відсутність. На кількох нігтях на руках Елісон обліз червоний лак.

Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

Про те, що акторка братиме участь у 32 сезоні "Танців із зірками" було оголошено у вересні цього року. Її партнером став Саша Фарбер – австралійсько-американський професійний танцюрист.

Виступи Елісон та Саші:

А ось на своїй сторінці в Instagram зірка ділиться подробицями підготовки, показує вбрання та своє перетворення.

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