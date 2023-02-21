У панчохах і лубутенах: сексуальна Моніка Беллуччі продемонструвала стрункі ноги

Моніка Беллуччі знялася у фотосесії для березневого номера грецького Vogue. Позувала вона перед об'єктивом фотокамери Еллен фон Унверт.

На чорно-білій обкладинці, яку опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram, Беллуччі постала на сходах у довгому пальті від Saint Laurent з поясом на талії і чорних капронових панчохах Falke. Лук вона доповнила туфлями на високих підборах від Christian Louboutin і чорними окулярами.

Акторка спокусливо продемонструвала свої стрункі ноги.

На іншій обкладинці Моніка з'явилася у твідовому двобортному жакеті Chanel, чорних панчохах Falke і елегантному капелюсі з пір'ям від Сourtois Paris. Вона мала розкішний вигляд.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі з'явилася на французькому кінофестивалі імені Братів Люм'єр в елегантному фіолетовому комбінезоні з ефектом затину і штанями-палацо.

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