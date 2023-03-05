У панчохах і з червоною помадою на губах: Ель Феннінг відвідала модне шоу у Парижі

Американська акторка Ель Феннінг відвідала показ Alexander McQueen сезону осінь-зима 2023-224 на Паризькому тижні моди.
24-річна акторка прибула на показ у французькій столиці у розкішному чорному ансамблі. Ель була одягнена в довгий чорний плащ, який був розстебнутий на ґудзиках і з поясом, що підкреслює її тонку талію. Також зірка була в чорних панчохах і взула чорні ботильйони на високих підборах, декоровані металевими заклепками.
У руках Феннінг тримала червону шкіряну сумку на ремінці-ланцюжку. Її біляве волосся було розпущене і укладене легкими хвилями, на обличчі були чорні окуляри від сонця, рум'яна на вилицях і червона помада на губах. Акторка мала дуже привабливий та природний вигляд і звісно привернула увагу фотографів.
До Парижа зараз з'їхалося багато знаменитостей. Наприклад, на показ Вікторії Бекхем завітала її хороша подруга актриса Єва Лонгорія.
Також підтримати Вікторію прийшла її велика родина та близькі друзі.
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