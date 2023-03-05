У панчохах і з червоною помадою на губах: Ель Феннінг відвідала модне шоу у Парижі

24-річна акторка прибула на показ у французькій столиці у розкішному чорному ансамблі. Ель була одягнена в довгий чорний плащ, який був розстебнутий на ґудзиках і з поясом, що підкреслює її тонку талію. Також зірка була в чорних панчохах і взула чорні ботильйони на високих підборах, декоровані металевими заклепками.

У руках Феннінг тримала червону шкіряну сумку на ремінці-ланцюжку. Її біляве волосся було розпущене і укладене легкими хвилями, на обличчі були чорні окуляри від сонця, рум'яна на вилицях і червона помада на губах. Акторка мала дуже привабливий та природний вигляд і звісно привернула увагу фотографів.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

До Парижа зараз з'їхалося багато знаменитостей. Наприклад, на показ Вікторії Бекхем завітала її хороша подруга актриса Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Також підтримати Вікторію прийшла її велика родина та близькі друзі.

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