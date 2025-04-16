У панчохах і мереживі: Ріанна в спідній білизні засвітила свої пишні форми

Ріанна в рекламі Savage x Fenty / © Інстаграм Ріанни

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Бренд Savage x Fenty 36-річної барбадоської співачки Ріанни представив свою весільну колекцію. Обличчям промокампанії традиційно стала сама зірка. Вона позувала в мереживній спідній білизні.

© Інстаграм Ріанни

На Ріанні був ніжно-рожевий комплект, що складався з корсета з підтяжками для панчіх, панчох та фати. Образ зірки доповнювали білі туфлі Jimmy Choo.

© Інстаграм Ріанни

Співачка була зазнімкована біля багатоярусного весільного торта, який пізніше розтоптала ногами.

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© Інстаграм Ріанни

© Інстаграм Ріанни

Зазначимо, бренд Savage x Fenty був заснований у 2018 році та став популярним завдяки своєму акценту на інклюзивність. Бренд пропонує широкий розмірний ряд і підкреслює, що краса існує у всіх формах та розмірах. Сама Ріанна бере активну участь у рекламних компаніях, демонструючи моделі білизни та підкреслюючи послання бренду про любов до себе та прийняття.

© Інстаграм Ріанни

Раніше, нагадаємо, Ріанна підкреслила фігуру нижньою білизною із кумедним принтом . Вона знялася у рекламі колекції Savage X Smurfs, присвяченій анімаційному фільму "Смурфіки", в якому співачка озвучила одну з героїнь – Смурфетту.