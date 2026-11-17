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- Шоу-бізнес
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У панчохах і в ультракороткій сукні з глибоким декольте: зірка реаліті похизувалася сміливим луком
Єва Гейл поділилася у соцмережі світлинами свого нового пікантного аутфіту.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові фото, на яких продемонструвала сміливий образ.
Єва була одягнена у чорну приталену ультракоротку сукню жакетного крою з глибоким V-подібним декольте. До сукні вона додала напівпрозорі чорні панчохи з широкою мереживною облямівкою і гостроносі лаковані туфлі на тонких шпильках.
Волосся Гейл розпустила і зробила макіяж з пишними віями. А ще у неї був французький манікюр.
На першому знімку вона позувала, сидячи на мармуровій стільниці на тлі стіни з позолоченою ліпниною, а на другому зробила селфі у дзеркалі.
Нагадаємо, Єва Гейл на мальовничому острові Понца позувала у романтичному ніжно-блакитному бікіні з делікатним візерунком і білою мереживною облямівкою.