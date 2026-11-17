Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові фото, на яких продемонструвала сміливий образ.

Єва Гейл

Єва була одягнена у чорну приталену ультракоротку сукню жакетного крою з глибоким V-подібним декольте. До сукні вона додала напівпрозорі чорні панчохи з широкою мереживною облямівкою і гостроносі лаковані туфлі на тонких шпильках.

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Волосся Гейл розпустила і зробила макіяж з пишними віями. А ще у неї був французький манікюр.

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Єва Гейл

На першому знімку вона позувала, сидячи на мармуровій стільниці на тлі стіни з позолоченою ліпниною, а на другому зробила селфі у дзеркалі.

Нагадаємо, Єва Гейл на мальовничому острові Понца позувала у романтичному ніжно-блакитному бікіні з делікатним візерунком і білою мереживною облямівкою.

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