У парці, легінсах і хутряних черевиках: стильна Дженніфер Лопес на гірськолижному курорті

Дженніфер Лопес проводить різдвяні канікули з родиною на гірськолижному курорт в Аспені, штат Колорадо. Папараці знову там заскочили попзірку під час шопінгу.

Артистка і під час відпочинку має стильний вигляд. Вона була одягнена у чорну парку з капюшоном, прикрашеним хутром, чорний светр оверсайз із білим візерунком та високою горловиною, а також у чорні легінси.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфіт Джей Ло доповнила хутряними черевиками і стильними масивними окулярами. Волосся вона зібрала у високий пучок і прикрасила вуха сережками у вигляді логотипу бренду Chanel.

Нагадаємо, напередодні Різдва Джей Ло з 16-річною донькою Еммою та рідними сходила на шопінг.

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