У парці та босоніжках: Ешлі Грем із чоловіком приїхала на шоу Isabel Marant у Парижі

Модель Ешлі Грем разом із чоловіком фотографом Джастіном Ервіном були заскочені на показі колекції Isabel Marant сезону осінь-зима 2023-2024 під час Паризького тижня моди.

35-річна модель та мама трьох дітей одягла парку в принт карго та взула нюдові босоніжки на шпильках, а в руках тримала невелику чорну сумку на одній ручці.

Ешлі Грем та Джастін Ервін / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

У Ешлі був світлий манікюр, волосся було розпущене, а в макіяжі вона підкреслила очі і трохи блиску нанесла на пухкі губи. Грем позувала в обіймах чоловіка, і вони обоє завзято сміялися, коли їх фотографували.

Ешлі Грем та Джастін Ервін / Фото: Associated Press

Також нещодавно модель відвідувала показ колекції прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 бренду Balmain, щоу відбувся також у Парижі. Грем цього дня сяяла у трикотажній мінісукні з V-подібним декольте, фіолетовій шубі та у високих чорних чоботях.

Ешлі Грем та Джастін Ервін / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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